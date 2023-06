disi prepara allaLa semifinale con laha lasciato tanti dubbi e altrettanta insofferenza ma gli azzurri tornano in campo, contro, per ritrovarsi e ‘tornare a divertirsi’. Lo fannocasa del Twente. L’avversario èdi, sconfitta nei tempi supplementari dalla Croazia.- Conquistare il terzo posto nella nuova competizione per nazioni, il secondo dopo quello di due anni fa, rappresenterebbe una piccola soddisfazione, un punto di ripartenza per la Nazionale. Per farlo,In porta ballottaggio serrato trae Meret, col primo che dovrebbe spuntarla.insostituibili, spazio persulla sinistra e percentrale. A metà campo i romanisticona completare il terzetto. Davanti fiducia a, ai suoi lati. Solo panchina quindi per Zaniolo e Chiesa.- Meno turnover invece per Ronald. Tornato sulla panchina dell'Olanda da 3 partite, due delle quali perse, ‘Rambo’ è già in discussione e non può sbagliare, giocando in casa. Logico quindi aspettarsi la formazione tipo contra gli ‘italiani’ e le stelle. La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Football e sarà in live streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW TV.(4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Simons, Gakpo..: Koeman(4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Verratti, Cristante, Pellegrini; Gnonto, Retegui, Raspadori.: Mancini