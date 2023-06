Olanda e Italia si sfidano oggi alle ore 15 allo stadio De Grolsch Veste di Enschede nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League. Sconfitte in semifinale rispettivamente da Croazia e Spagna, che questa sera alle 20.45 giocheranno la finale per il titolo, le nazionali di Ronald Koeman e Roberto Mancini si affrontano in quella che di fatto è poco più che un'amichevole.



Il match, in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Football, e in streaming su RaiPlay, Sky Go e NOW TV, sarà l'occasione per i due ct, che da giocatori furono avversari nella finale di Coppa dei Campioni del 1992 fra Barcellona e Sampdoria, vinta dai catalani proprio con una rete di Koeman, per dare spazio alle cosiddette seconde linee.



Fra Italia e Olanda esistono 23 precedenti, con un bilancio di 10 successi per gli Azzurri, 10 pareggi e sole 3 vittorie per gli Orange. L'ultimo precedente risale al 14 ottobre del 2020, sempre in Nations League: 1-1 a Bergamo, con reti di Lorenzo Pellegrini e Van de Beek.



Oggi tutti in campo alle 15, arbitra lo svedese Glenn Nyberg.



Di seguito le formazioni ufficiali:



OLANDA (4-3-3) - Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong, Simons; Malen, Gakpo, Lang. CT: Koeman.



ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Gnonto, Retegui, Raspadori.