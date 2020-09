Seconda giornata del gruppo 1 di Nations League: dopo l’1-1 contro la Bosnia, alle 20.45, ad Amsterdam, la Nazionale affronterà l’Olanda orfana di Ronald Koeman, finito al Barcellona, e ora affidata a Lodeweges, che arriva dalla vittoria per 1-0, firmata Bergwijn, contro la Polonia.



NUMERI - I precedenti fra Olanda e Italia sono favorevoli agli azzurri con 9 vittorie, 9 pareggi e appena 3 sconfitte. I precedenti 4 confronti hanno visto 2 successi dell’Italia e 2 pareggi. L’ultima sconfitta risale a Euro 2008, quando in panchina sedeva Donadoni. Ad Amsterdam la nostra nazionale non ha mai perso.



FORMAZIONI UFFICIALI



Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, Veltman, van Dijk, Aké; De Roon, Van de Beek, F. de Jong; Wijnaldum, Depay, Promes.



Italia (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Zaniolo, Immobile, Insigne.



Amsterdam, ore 20.45

Olanda-Italia





Classifica: Olanda 3, Italia 1, Bosnia 1, Polonia 0.