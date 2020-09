Ne passerà solo una, e l’Italia dopo il pareggio interno di venerdì scorso con la Bosnia non può fare altri errori. La partita di questa sera al Cruijff Arena di Amsterdam, secondo turno di Nations League, è un bivio fondamentale per gli azzurri di Mancini, che nelle valutazioni degli analisti partono sfavoriti, ma senza grandi squilibri: la vittoria dell’Olanda, che viene dal successo interno con la Polonia (1-0) è data a 2,40. Piuttosto vicina l’Italia, a 3,10. Un pareggio interlocutorio è offerto a 3,20. Il passo falso iniziale ha ovviamente alzato la quota della nostra Nazionale per quanto riguarda la caccia al titolo. Il trionfo azzurro, riferisce Agipronews, è a 10, mentre l’Olanda scende a 8,00. Favorita assoluta è sempre la Francia, a 5,00, seguita da Spagna e Inghilterra, a 6,50, e dal Belgio, a 7,00. Quanto alla qualificazione, fra Olanda (2,75) e Italia (1,75) c’è adesso un punto di differenza. Modeste le possibilità della Polonia, a 9,00, quasi inesistenti, malgrado il buon pari imposto agli azzurri, quelle della Bosnia, che naviga a 15.