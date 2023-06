Ancora una volta la Spagna, sempre per 2-1. Per la seconda edizione consecutiva di Nations League l'Italia perde la semifinale contro gli iberici e dovrà accontentarsi della finalina per il terzo e quarto posto in programma domenica pomeriggio a Enschede contro i padroni di casa dell'Olanda. Le due squadre non si affrontano proprio dalla fase a gironi dell'ultima Nations League, con gli azzurri imbattuti contro gli Oranje addirittura da Euro 2008, ma che in questo caso partono sfavoriti per gli esperti: si gioca infatti a 2,30 il segno 1 contro il 2,87 del successo per Bonucci e compagni. Sale a 3,40 il pareggio come nell'ultimo precedente. Entrambe le squadre vengono da due semifinali da "Goal", esito favorito anche domenica, a 1,66, sul No Goal visto a 2,10. Grande equilibrio invece tra Under 2.5, uscito nelle tre sfide più recenti, e Over 2.5 proposti entrambi a 1,85. Per quanto riguarda invece il risultato esatto al termine dei 90 minuti è in pole l'1-1 - come lo scorso 10 ottobre del 2020 - seguito dal 2-1 Olanda a 9, mentre lo 0-1 italiano sale a quota 10. L'inizio dell'Italia contro la Spagna non è stato dei più promettenti, con tanto di gol subìto dopo soli tre minuti: un'altra marcatura nei primi 5 minuti del match vale 6,50 volte la posta, mentre una rete segnata nei minuti di recupero della ripresa, come quella dell'olandese Lang che ha portato la semifinale contro la Croazia ai tempi supplementari, è fissata a 4,50 volte la posta.