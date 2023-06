Il commissario tecnico della Spagna Luis de la Fuente ha reso nota la lista dei calciatori convocati per la Final Four di Nations League che prende il via il prossimo 14 giugno e che vedrà le Furie Rosse fare il loro esordio il giorno successivo, nella seconda semifinale contro l'Italia. Diverse sorprese nelle scelte del successore di Luis Enrique, a partire dal ritorno in nazionale di due giocatori molto esperti come Jesus Navas (reduce da una grande prestazione nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma) e Jordi Alba, ma anche le chiamate di Bernat, da tempo ai margini nel Paris Saint-Germain, Canales e Joselu (obiettivo di mercato del Real Madrid). Prima convocazione in assoluto per il difensore della Real Sociedad Le Normand, fresco di naturalizzazione spagnola.



Questo l'elenco completo:



PORTIERI: Kepa, Unai Simòn, Raya



DIFENSORI: Carvajal, Jesus Navas, Laporte, David Garcia, Le Normand, Jordi Alba, Bernat



CENTROCAMPISTI: Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Merino, Gavi, Canales



ATTACCANTI: Morata, Joselu, Rodrigo, Asensio, Nico Williams, Dani Olmo, Yeremy Pino.