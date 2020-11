Il sorteggio è in programma il 3 dicembre, ma per i bookmaker è già chiaro che, qualunque siano gli abbinamenti, le Final Four di Nations League si giocheranno a quote strettissime. L'Italia, insieme alla Spagna, è la nazionale "in coda" nelle previsioni degli analisti: dopo il trionfale cammino nel Gruppo 1, il colpo degli azzurri nella fase finale è data a 4,00 sul tabellone, alla pari con la squadra di Luis Enrique. Davanti a tutti, poco più avanti dell'Italia, si piazza la Francia, a 3,00, mentre il Belgio, dopo aver dominato il gruppo 2, è offerto a 3,25.