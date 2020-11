Tutto in una notte. La Spagna sfida la Germania nella sesta e ultima giornata del Gruppo 4 della Nations League. La gara, in programma domani sera a Siviglia, sarà decisiva per stabilire chi vincerà il girone e accederà alla fase finale che si disputerà ad ottobre 2021. La nazionale di Low guida il girone con nove punti, le Furie Rosse sono subito dietro a otto. Ma chi strapperà il pass per le final four? Nonostante il pareggio sul campo della Svizzera ottenuto nell’ultima giornata, la Spagna vanta i favori del pronostico per l’approdo in semifinale. Ne sono convinti i betting analyst che offrono la vittoria dei padroni di casa a 2,48, rispetto ai 2,75 dei tedeschi con il pareggio in quota a 3,50, risultato peraltro uscito in otto dei 24 confronti ufficiali. I 17 gol totali segnati dalle due nazionali in Nations League fanno pendere la bilancia per l’Over, a 1,77, rispetto all’Under, dato a 2,07. Così se il 2-1 per la nazionale di Luis Enrique si gioca a 9,00 quello per la Germania pagherebbe 9,50 volte la posta. Non sarà una sfida fallosa secondo i bookmaker che quotano l’Under 3,5 del totale cartellini a 1,65.