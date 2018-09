La Nations League non si ferma mai: questa sera alle ore 20.45 presso l'Estadio Manuel Martinez Valero di Elche si disputa la sfida valida per il torneo indetto dalla UEFA tra la Spagna di Luis Enrique e i vice campioni del mondo della Croazia di Zlatko Dalic. Le due formazioni sono inserite nel gruppo 4 della fascia A della competizione, assieme all'Inghilterra di Gareth Southgate: la prima sfida tra spagnoli e inglesi, giocata sabato a Wembley, era terminata con la vittoria delle Furie Rosse per 2-1. La Croazia invece è reduce dal pareggio per 1-1 in amichevole contro il Portogallo, con i gol di Perisic e Ferreira. Per ora la Spagna guida il girone con 3 punti, seguono Inghilterra e Croazia a 0. La Croazia di Zlatko Dalic è ormai priva di Danijel Subašić, Vedran Corluka e Mario Mandžukić ormai ritirati. Le due nazionali si sono incontrate solo due volte in passato, ed entrambe le squadre hanno una vittoria a testa: nel giugno 2012, Jesús Navas ha colpito all'88° per dare alla Spagna la vittoria per 1-0 sulla Croazia nella fase a gironi di Euro 2012. Quattro anni dopo, i croati hanno ottenuto la rivincita sulla Spagna con una vittoria 2-1 nella fase finale di Euro 2016. La Spagna al momento ha segnato in ognuna delle ultime 25 partite, realizzando un totale di 70 gol e subendone appena 20. La Croazia, d'altra parte, non è riuscita a mantenere la rete inviolata nelle ultime sei partite. Fino ad ora ci sono stati più di 3,5 gol in uno solo dei sei incontri tra queste squadre.



h 20.45 Estadio Manuel Martinez Valero (Elche) Spagna-Croazia LIVE



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



SPAGNA (4-3-3): de Gea; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Gayà; Saul, Sergio Busquets, Ceballos; Asensio, Rodrigo, Isco.



CROAZIA (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Mitrovic, Vida, Pivaric; Rakitic, Brozovic; Kovacic, Modric, Perisic; Santini.



LA CRONACA: