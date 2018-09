In questo martedì me ne piacciono un sacco e una sporta. Una però si deve mettere in singola vista la quota. La Spagna di Luis Enrique ha fatto bingo a Wembley e conta di ripetersi con i vice campioni della Croazia, che vengono dall'1-1 in amichevole col Portogallo. Partita di caratura ma la quota dell'1 è troppo nana. Il pareggio porta da sè. In singola.



La multipla parte dall'over 2.5 di Islanda-Belgio: i primi ne hanno appena presi un'infinità e i secondi segnati... un'infinità. Questa è la prova del nove ma tre gol si dovrebbero vedere in souplesse.



In Bosnia-Austria c'è l'assenza importante di Pjanic, che è importante per la Juve figuriamoci per una Nazionale che ha lui, Dzeko, Lulic e pochi intimi a completare. Gli austriaci sono Nazionale migliore e in un caso come questo pericolosissimi. Vado con loro.



Non capisco la quota della Finlandia, ottima contro l'Estonia. Gliela regaliamo? No di certo. Per chiudere con il successo casalingo dell'Ungheria contro la Grecia. I magiari non vincono da novembre: questo è il giorno di provarci sul serio.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Spagna-Croazia X (quota 3.70)



inoltre



Islanda-Belgio over 2.5 (quota 1.80)

Bosnia-Austria 2 (3.20)

Finlandia-Estonia 1 (1.67)

Ungheria-Grecia 1 (2.45)



La quaterna vale 23,5 volte la posta



