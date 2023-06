È ancora Spagna-Italia, e ancora una volta in semifinale di Nations League, come nel 2021: allora furono gli iberici a imporsi, dopo, però, che gli Azzurri si aggiudicarono il ben più prestigioso confronto a Euro 2020, andando poi a battere l’Inghilterra in finale. Si tratta del 40esimo testa a testa tra le due Nazionali, con il bilancio quasi in equilibrio: 11 volte ha vinto l’Italia, con 12 sconfitte e 16 pareggi. In questo caso, i betting analyst concordano nel vedere favoriti gli uomini di De La Fuente, a 2,25, mentre la vittoria della compagine azzurra si gioca tra 3,25 e 3,45; il pareggio, infine, oscilla tra 3,15 e 3,20. Tra le altre giocate, spicca la quota di 1,57 assegnata all’Under, in netto vantaggio rispetto all’Over, a 2,25, mentre il No Goal, a 1,75, prevale sul Goal, a 1,98. Tra i risultati esatti, spicca l’1-1 a 5,01, seguito dall’1-0 a 5,87; per lo 0-1, invece, si sale a 7,03. Occhio poi ai marcatori: quote identiche per le due punte azzurre: sia Ciro Immobile, che non segna in Nazionale da due anni, che Mateo Retegui, due gol in due presenze in Nazionale, si attestano a 3,50. In generale, è Alvaro Morata a guidare la lista dei marcatori, a 2,40, con Nico Williams e Joselu a 3.