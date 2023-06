L’Italia di Mancini è attesa da una prova importante nelle semifinali di Nations League contro lo Spagna. Dopo l’esclusione ai prossimi Mondiali – la seconda consecutiva – e il ko con l’Inghilterra nella prima partita delle qualificazioni ai prossimi Europei, gli Azzurri devono necessariamente dare un segnale di ripresa. L’occasione arriva dalla sfida per le Final Four della Nations League contro le Furie Rosse, anche loro alle prese con un nuovo ciclo dopo l’addio di Luis Enrique e l’inizio di un nuovo corso tecnico targato La Fuente. Le due squadre tornano a sfidarsi in questa competizione ad appena un anno e mezzo di distanza dallo scontro diretto in semifinale nell'edizione 2021, che fu vinto dagli spagnoli. Per gli esperti, la Spagna parte favorita anche stavolta, con la vittoria a 2,30, si sale a 3,40 per il successo azzurro, il pareggio è a 3,10. Gli iberici sono avanti anche per il passaggio in finale, a 1,67 contro il 2,20 degli uomini di Mancini. Nell’ultimo scontro diretto fra Italia e Spagna, il risultato finale è stato di 2-1 a favore delle Furie Rosse, un bis che vale 10,00 con l’1 a 0 a 6,75 più probabile. Gli ultimi 6 precedenti tra le due Nazionali sono sempre terminati con 2 o 3 reti complessive, stavolta però l’Under 2,50, a 1,57, prevale sull’Over, a 2,25. Tra le squadre della Lega A di questa Nations League, nessuna ha registrato più ‘clean sheet’ di Italia e Spagna (entrambe tre, al pari di Portogallo e Ungheria): l’ipotesi che gli iberici vincano senza subire gol è a 3,50, più difficile questa eventualità per gli Azzurri, a 5.25. La difesa azzurra dovrà tenere gli occhi aperti soprattutto con Álvaro Morata, quinto miglior marcatore nella storia della Spagna con 30 reti, che ha segnato in entrambe le sue ultime due sfide contro l’Italia. L’ex juventino è l’uomo più pericoloso tra le Furie Rosse anche per i bookmaker, tanto che la terza rete in tre partite di fila con gli Azzurri è proposta a 3,00. Roberto Mancini sembra intenzionato a puntare ancora una volta sul giovane Mateo Retegui: l’italo argentino ha segnato due gol all’esordio con la maglia azzurra, contro Inghilterra e Malta a marzo, e ha ottime chance di mettere la sua firma anche in questo match, ipotesi che si gioca a 4,00.