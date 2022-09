Sarà lo scontro diretto di questa sera Ungheria-Italia a stabilire chi vincerà il Gruppo 3 della Lega A della Nations League: alle ore 20.45 alla Puskas Arena di Budapest gli Azzurri di Roberto Mancini devono vincere per ottenere il primo posto e l’accesso alle Final Four contro la sorprendente nazionale di Marco Rossi. I magiari in cinque giornate hanno ottenuto tre vittorie, oltre ad un pareggio ed una sconfitta, proprio in casa dell’Italia lo scorso giugno, con reti di Nicolò Barella e Lorenzo Pellegrini e l’autogol di Gianluca Mancini. Le quote sulla lavagna scommesse annunciano una partita molto equilibrata, anche se Bonucci e compagni hanno dalla loro i pronostici della vigilia, con il segno 2 a 2,02 e il pareggio e il successo dei padroni di casa (entrambi permetterebbero all’Ungheria di conquistare la semifinale) che valgono rispettivamente 3,30 e 3,95. Si sta quindi per chiudere la fase a gironi delle Final Four della Nations League, che andranno in scena dal 14 al 18 giugno. Sicuramente saranno protagoniste Croazia e Olanda, che hanno già vinto i rispettivi gruppi, poi, oltre ad una tra Ungheria e Italia, martedì si saprà chi avrà vinto il Gruppo 2 tra Portogallo e Spagna. Derby iberico spettacolare ma CR7 e compagni sono favoriti a 2,33. A 3,25 il pareggio, mentre il segno 2 è a 3,15.