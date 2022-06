Ryan Giggs non è più l'allenatore del Galles. Lo comunica la Bbc. L'ex Manchester United si è ufficialmente dimesso dopo che, già a novembre 2020, aveva fatto un passo indietro dopo essere stato arrestato. Violenze sulla sua ex ragazza, queste le accuse per il ct, che ha sempre negato. A prendere il suo posto era stato Robert Page con il quale la Nazionale gallese ha raggiunto la prima Coppa del Mondo dal 1958.