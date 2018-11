A Segrate il 17 novembre alle ore 16 la Nazionale Hip Hop , progetto di charity fondato da Shade, Eddy Veerus de Il Pagante, Roofio e molti altri rapper e producer milanesi e non, incontrerà il St Ambroeus, la prima squadra fondata e presieduta da rifugiati politici a esordire in FIGC a Milano .



Il fine è quello di raccogliere fondi per Più Unici Che rari Onlus che comprende bambini affetti da una rara malattia neuro degenerativa chiamata Sindrome di Alexander a cui non è ancora stata trovata una cura. La base della Onlus è a Milano ed è gestita direttamente dai genitori dei bambini.



Pensiamo che aiutare chi soffre unisce i membri una comunità come quella di Milano a prescindere da ceto sociale, religione, etnia. Per questo NHH ha scelto di includere gli splendidi ragazzi del St Ambroeus con le loro storie, la loro determinazione, il coraggio di aiutare chi soffre nella stessa realtà metropolitana milanese.



Crediamo che a volte basta tendere la mano ed offrire un aiuto a chi ne ha bisogno per entrare in una comunità vera in cui l'obbiettivo va oltre il mezzo impiegato per raggiungerlo. Il mezzo è la Nazionale Hip Hop, il St Ambroeus FC, siamo noi, siamo tutti. #siamotuttimilano





#siamotuttimilano grazie al St Ambroeus su progetto della NHH sarà il primo evento di solidarietà inclusivo su progetti concreti nella città di Milano.



Un grazie sentito al Segrate che metterà a disposizione la struttura.