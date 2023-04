Il Frosinone è a un passo dalla promozione in Serie A. I gialloblù sono in campo contro il Sudtirol, ma anche in caso di vittoria, per la matematica vittoria del campionato, dovranno aspettare la gara di domani del Bari col Pisa. Intanto però sulle tribune del Benito Stirpe c'è anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, per seguire da vicino qualche talento in chiave azzurra.