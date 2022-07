Negli Usa per la preparazione alla prossima Premier con il suo Chelsea, Jorginho si è concesso ai microfoni di O'Globo. Naturale che tornasse anche sull'eliminazione della Nazionale con la Macedonia del Nord, con la conseguente esclusione dai Mondiali. "Credo sia ridicolo vincere l'Europeo e non andare direttamente alla Coppa del Mondo. Non so cosa Fifa e Uefa stiano facendo. Sono indignato, chi vince un trofeo come quello si merita di partecipare al Mondiale".