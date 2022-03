Intervistato da la Repubblica, l'ex calciatore, Gianfranco Zola, evidenzia i limiti dell'Italia.



L’attacco non la butta dentro.

"Non era la gara per Immobile, Ciro non dà il meglio negli spazi stretti. Ma chiediamoci come mai produciamo così pochi giocatori di qualità, forti nell’uno contro uno e imprevedibili negli spunti offensivi. Nel calcio moderno serve questo. Teniamoci le nostre caratteristiche e prendiamo i buoni esempi anche dall’estero. Se dall’Inter di Mourinho nel 2010 non vinciamo niente in Europa, una ragione c’è. Vanno rivoluzionati settori giovanili e academy. Serve coraggio. Troviamolo".