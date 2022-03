Le immagini dello spogliatoio del "Renzo Barbera" di Palermo utilizzato dalla Nazionale e abbandonato in evidente disordine e con ogni genere di rifiuto hanno fatto il giro del web e hanno scatenato l'indignazione generale. Tanto da suscitare la presa di posizione, nella conferenza stampa odierna a Coverciano, di Leonardo Bonucci: "È stato un grosso errore da parte nostra, sicuramente la prossima volta faremo più attenzione a questi piccoli particolari che fanno la differenza. Chiederemo più attrezzature per pulire, faremo molta più attenzione e chiediamo scusa".



La stessa FIGC ha fatto sapere di aver contattato il Palermo Calcio, la squadra che utilizza l'impianto, per scusarsi dell'accaduto ma evidenziando che non tutto quello che era stato abbandonato non apparteneva ai calciatori e allo staff della Nazionale.