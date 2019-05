Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato dal palco del Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze, per la premiazione della Hall of Fame del calcio italiano. L'ex allenatore di Inter e Lazio ha parlato dell'Europeo del 2020:" Spariamo di poter arrivare fino in fondo perchè l'Italia è da troppo tempo che non arriva fino in fondo. L'inaugurazione sarà a Roma e questo deve essere una motivazione in più per noi. Noi dobbiamo aspettare i nostri giovani, perchè hanno tanta qualità".