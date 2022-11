Ai microfoni della Rai, ha parlato Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana. "La mia favorita ai Mondiali? All’inizio pensavo fosse l’Argentina, ora vedo la Spagna come una delle nazionali che arriverà in fondo, almeno in semifinale. Non so dove sarebbe potuta arrivare l’Italia. Il bilancio della mia gestione è positivo. Abbiamo fatto 4 anni eccezionali con un intoppo: le partite con la Svizzera e i rigori sbagliati. Con la Macedonia è stata una partita che doveva andare così, il rimpianto è più per quello".



'Le squadre ai Mondiali non giocano bene perché non hanno avuto tempo di prepararsi. Hanno avuto solo 5 giorni per recuperare dal viaggio, è un problema importante. Di solito si hanno sempre almeno due settimane, 20 giorni

Serve tempo per prepararsi mentalmente e fisicamente, ma quest’anno non gli è stato dato tempo".