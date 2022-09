Ciro Immobile potrebbe tornare a disposizione di Roberto Mancini per la sfida contro l'Ungheria. L'attaccante della Lazio oggi tornerà a Roma per sottoporsi a nuovi controlli e fare un punto sulle sue condizioni, dopo la contrattura muscolare che ha costretto il ct Mancini a tenerlo fuori contro l'Inghilterra. Dopo la vittoria dell'Italia, lo stesso Immobile ha chiarito la situazione: "Farò ulteriori controlli". Con i medici della Nazionale, ma anche della Lazio. Il capitano biancoceleste rientrerà a Roma grazie alla pausa che permetterà ai calciatori di votare per le elezioni politiche, ma il ct lo aspetta in vista della decisiva sfida contro l'Ungheria di Rossi.