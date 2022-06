Dopo il successo convincente in Lussemburgo, la Nazionale Under 21 torna in campo giovedì a Helsingborg per il primo dei due scontri diretti che decideranno la qualificazione alla fase finale dell’Europeo (il secondo martedì 14 ad Ascoli contro l’Irlanda). La squadra di Paolo Nicolato affronta la Svezia, che è a -3 dagli Azzurrini seppur con una partita in più, ma è una sfida in salita quella che attende l’Italia: il «2» va dal 2,55 di Stanleybet.it al 2,65 di 888sport.it, ed è indietro rispetto alle quote per il successo svedese che oscillano tra il 2,43 e il 2,50, con il pareggio a 3,40. Sembra, almeno nell’analisi dei bookmaker, una partita da Over: il risultato con almeno tre gol complessivi si trova a 1,71, con l’esito "basso" a 1,93. Più probabile anche il Goal (1,56) rispetto al No Goal, a 2,10. La gara di andata, giocata il 12 ottobre a Monza, finì 1-1, con l’Italia rimontata nei minuti di recupero: lo stesso risultato si trova a 6,20, e darebbe all’Italia la possibilità di giocare per due risultati su tre contro l’Irlanda.