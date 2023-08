Cambi in vista per la Figc. Dopo i buoni risultati delle nazionali giovanili – se si esclude l’Under 21 – e quelli altalenanti di Nazionale maggiore maschile e femminile, è stato ufficializzato dalla Federazione il nuovo organigramma. Il ct Roberto Mancini sarà responsabile del Club Italia e coordinerà tutto il settore azzurro dalla Nazionale maggiore all'Under 21 e 20: si occuperà direttamente della selezione e dell'attività tecnica delle Nazionali A, Under 21 e 20.



CAMBI - L’annuncio è arrivato al termine della riunione del Consiglio Federale, che ha ridisegnato, su input dello stesso Mancini, l’assetto delle nazionali. Alberto Bollini lascia l’U19 e diventa vice di Mancini, entra nello staff del ct anche l'ex campione del mondo Andrea Barzagli, che si occuperà in particolare della fase difensiva.



GIOVANILI - L’U21 passerà a Carmine Nunziata, mentre la U20 sarà affidata ad Attilio Lombardo. Il primo, già vice di Devis Mangia e Luigi Di Biagio negli anni passati, ha guidato l'Under 20 vice campione del mondo sulla cui panchina ora siederà l’ex Samp, con Francesco Antonioli preparatore dei portieri. Promozione anche per Bernardo Corradi, dall'U17 all'U19.