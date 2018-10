Finalmente ci siamo: nel corso della notte italiana prenderà il via la nuova stagione della National Basketball Association, l'NBA, la massima espressione della pallacanestro a livello globale. E con la prima palla a due si aprirà ufficialmente anche la rincorsa aicampioni in carica e con alle spalle 3 titoli negli ultimi 4 anni e 4 finali raggiunte su 4.Proprio isono i candidati assoluti alla vittoria finale perchè con l'aggiunta di DeMarcus Cousins (infortunato verosimilmente fino ad inizio 2019) potrà vantare su un quintetto base di 5 All Star fra cui l'MVP delle ultime Finals Kevin Durant, gli Splash Brothers Curry e Thompson e Draymond Green. Punto debole? Le rotazioni si sono accorciate, la panchina non è così lunga e, soprattutto, la situazione contrattuale proprio di KD (libero di firmare con un'altra franchigia a fine stagione) potrebbe distogliere energie soprattutto mentali.Chi sono i principali antagonisti? Perso LeBron James non sarà più Cleveland la principale antagonistain vista della finals. Riflettori puntati quindi suiche recuperano sia Kyrie Irving che Gordon(infortunatosi alla prima stagionale l'anno scorso con la rottura totale della gamba) e li inseriscono in un roster che, sotto la guida di coach Stevens, ha saputo far crescere in tempo zero tantissimi giovani fra cui Jaysonautentica rivelazione della passata stagione. L'alternativa? Iil cui Process ora è arrivato a maturazione.sono le stelle assolute chiamate a consacrazione definitiva in un mix interessantissimo di gioventù e talento.L'arrivo disposta invece gli equilibri a ovest con il Re che, anche per quanto mostrato la scorsa stagione con una squadra non all'altezza, può accelerare il processo di maturazione di giovani come Brandone Lonzoe portare i gialloviola a lottare quantomeno per i playoff. L'alternativa più credibile però restano glidi James, la squadra che più è stata vicina a battere gli Warriors nel corso della passata stagione e che, hanno dovuto arrendersi soltanto davanti all'infortunio dell'altro leader, Chris. In texas è arrivato anche Carmeloche completa un pacchetto di esterni dalle grandi percentuali da 3 come coach Mike D'Antoni pretende.L'NBA non è però soltanto lotta per il titolo, ma lotta per un piazzamento playoff supremazia nelle singole conference e, soprattutto esplosione di talento. Per questo un occhio dovrà essere dato aidel neo arrivato Kawhi(che a fine anno sarà libero di scegliere una nuova franchigia), aglidi Russele Paul, ma soprattutto alle stelle del futuro con i rookie DeAndre(Phoenix Suns), Luka(Dallas Mavericks) e Marvin(Sacramento Kings), primi tre giocatori scelti al draft 2018, chiamati a ripercorrere le orme dei sophomore (giocatori al secondo anno) Tatum, Mitchell e Fultz esplosi nella scorsa stagione. E gli italiani? MarcoDaniloun ruolo di grande responsabilità con i San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers rispettivamente, ma l'ambizione di vincere un anello non è alla portata delle loro franchigie, almeno per ora.