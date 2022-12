Luka Doncic è magia. Anzi di più: è pura follia. Un'altra impresa clamorosa nella notte da parte del cestista sloveno, che scrive la storia in NBA con una tripla doppia da record nella vittoria dei suoi Dallas Mavericks contro i New York Knicks: 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist, nessuno nella storia della lega di basket americana aveva realizzato una tripla doppia da 60+20+10.



Numeri mostruosi per Doncic, amato globalmente per il suo talento cestistico ma non solo, perché ha deliziato più volte i fan anche grazie alla sua abilità... con i piedi! Canestri funambolici realizzati durante i suoi riscaldamenti, ma d'altronde il calcio è la sua seconda passione fin da quando giocava in Europa. Il Real Madrid, squadra che lo ha lanciato in Eurolega, è anche la sua squadra del cuore per quanto riguarda il futbol, ma c'è stata anche una breve passione per la Juventus. Come lo stesso Doncic aveva ammesso, era diventata la sua seconda squadra con l'arrivo a Torino del suo idolo, Cristiano Ronaldo.