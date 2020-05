"La Nba è impegnata in colloqui preliminari con la Walt Disney Company per la ripartenza della stagione 2019-2020 alla fine di luglio presso l'Espn Wide World of Sports Complex. La priorità continua a essere la salute di tutti coloro che sono coinvolti nella Lega, per cui stiamo lavorando con gli esperti sanitari e i funzionari governativi per le linea guida che assicurino appropriati protocolli medici". Con questa nota pubblicata direttamente dalle pagine della National Basket Association arriva la conferma di quanto tutti gli appassionati di pallacanestro stanno sperando da tempo: la stagione 2019/20 NBA si concluderà.



TUTTI A ORLANDO - I vertici della lega hanno infatti confermato di essere ad un passo dall'accordo con la Walt Disney Company per organizzare una sorta di super-campus ​dove ospitare tutte le franchige e gli addetti ai lavori, dove disputare partite e allenamenti e dare il via alla ripresa del campionato.



C'E' LA DATA - Dagli Stati Uniti filtra ottimismo e c'è chi anticipa addirittura la data della prima palla a due. Si tratterebbe di sabato 25 luglio con 3 partite disputate in contemporanea nelle tre arene disponibili. Tutto però dovrà ancora essere messo nero su bianco con la riunione del 28 maggio che si preannuncia decisiva.