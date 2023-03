L'Italia Under 20 di Carmine Nunziata avrà fra le proprie fila un autentico gioiello per le sfide che giovedì 23 e lunedì 27 la vedranno affrontare i pari età di Norvegia e Germania. Si tratta di, il ragazzo dei record, ribattezzato già come ilche dopo anni nei settori giovanili italiani si è trasferito al Benfica e da lì è pronto a spiccare il volo. E non a caso, in queste ore, è stato inserito nellala classifica completa)ed è proprio in Italia che con la maglia delle Rondinelle che inizia a capire che, dopo gli esordi con il San Giacomo, può sfondare giocando a pallone. A 11 anni, con il Brescia in difficoltà, arriva la chiamata di unin forte crescita a livello giovanile e il passaggio è tanto natuarale quanto scontato come il suo rendimento che colpisce glii quali, nel 2020 colgono l'occasione e lo strappano con solo premio di formazione ai bergamaschi.Nel corso degli anni il Senegal ha provato a strapparlo alle nostre nazionali, senza successo potendo addirittura sfruttare una vetrina mondiale che l'Italia non avrebbe avuto. Nodur, però ha sempre rifiutato perchè, come dichiarato in diverse interviste: "Avrò 22 anni, sarò più maturo".che, dopo essere stato il primo italiano di sempre a vincere la, il 18 marzo, nella vittoria per 5-1 del Benfica sul Vitoria GuimaraesMezzala classica, dotato di un fisico importante (alto più di 1 e 90) e buoni tempi di inserimento, è elegante nel "danzare" sulla palla in mezzo al campo e per movenze e caratteristicheperché più volte in questi anni si è trovato a fronteggiare i bianconeri di Torino che sono anche la squadra per cui fa il tifo. Una passione che non ha mai nascosto, esattamente come quella per, che però non cambia i progetti per il suo futuro. Il contratto colscadrà infatti a fine stagione e se a gennaio oltre ai bianconeri ancheavevano provato ad acquistarlo, in vista della prossima estate sono i parigini ad essere in netto vantaggio per il colpo del futuro a parametro zero. Nel mezzo? Una stagione da finire con ile ilcon l'Italia, chissà con che maglia, dei club, sulle spalle.