Prima di conoscere le avversarie del girone della fase finale del Mondiale in programma in Indonesia, la Nazionale Under 20 di Carmine Nunziata si prepara ai primi impegni ufficiali del 2023. Giovedì 23 marzo (alle 18) a Stavanger contro la Norvegia e lunedì 27 (alle 15) allo stadio 'Lungobisenzio' di Prato (diretta streaming su figc.it) contro la Germania, gli Azzurrini giocheranno le ultime due partite del Torneo 8 Nazioni.



Questi i convocati del ct:



Portieri: Jacopo Sassi (Giugliano), Gioele Zacchi (Sassuolo);



Difensori: Andrei Coubis (Milan), Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Gabriele Guarino (Empoli), Edoardo Pieragnolo (Sassuolo), Filippo Terracciano (Verona), Mattia Zanotti (Inter);



Centrocampisti: Claudio Cassano (Roma), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Ascoli), Cher Ndour (Benfica), Flavio Paoletti (Sampdoria), Matteo Prati (Spal), Luciano Valente (Groningen), Federico Zuccon (Lecco);



Attaccanti: Giuseppe Ambrosino di Bruttopilo (Cittadella), Marco Nasti (Cosenza), Antonio Satriano (Almelo), Cristian Volpato (Roma).