Il Palmeiras ha deciso: il gioiellino classe 2006 Endrick non giocherà in Spagna. Il giocatore è da tempo nel mirino di Barcellona e Real Madrid, ha un contratto in scadenza nel 2025 con clausola da 60 milioni di euro. Se il giocatore dovesse trasferirsi in Liga, Globoesporte fa sapere che il club brasiliano dovrà pagare una tassa del 15% sull'importo lordo del trasferimento; un'enventualità che il Palmeiras vorrebbe evitare.