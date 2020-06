Né Juventus né Real Madrid, a cui è stato accostato prima dell'arrivo al Borussia Dortmund, ma anche nelle ultime settimane. Erling Halaand sogna in futuro di giocare in Premier League essendo nato a Leeds. Nella scorsa finestra di mercato ha detto no a Juve e United per vestire la maglia del Dortmund e giocare con continuità, ma nei suoi progetti c’è proprio il massimo campionato inglese.