Per l'appuntamento tutta 'rosa' del fine settimana dedicato alle 'nostre' tifose, quest'oggi abbiamo pensato di proporvi le foto più belle del girone di ritorno della Serie A.



Tra le ragazze che in questi mesi avete sbirciato, criticato, ammirato e magari desiderato pure di conoscere... abbiamo scelto quelle che avete più votato, pertanto eccole qui: sette tifose juventine; due sorridenti e splendide ragazze della Sampdoria, delle quali avete apprezzato la spontaneità; due romane - di una vi regaliamo ben tre immagini, avendola voi mooolto apprezzata - seguono tre napoletane veraci; cinque tifose del Diavolo e infine... le interiste!

Qual è la vostra preferita in assoluto? Diciamo che abbiamo voluto mettervi in difficoltà... scelta più difficile del solito! Ditecelo nella sezione commenti e la prossima settimana la più votata campeggerà come sempre in copertina.



Ricordate di non esagerare nei 'complimenti', altrimenti non vi pubblichiamo; e voi, carissime ragazze, signore e signorine, continuate a mandarci le vostre foto che noi posteremo anche sul nostro canale Instagram, taggandole con l'hashtag #TifoseCM. Perché nonostante il campionato sia finito, in vacanza, al mare o in piscina la squadra del cuore non si dimentica mai...