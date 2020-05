Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, era uno degli obiettivi di José Mourinho, quando ancora sfrecciava sulla fascia. Come racconta Tuttosport, lo Special One aveva chiamato, ai tempi dell’Inter, l’allora numero 11 bianconero: “Pavel, non puoi smettere. E’ uno spreco. Hai ancora tanto da dare al calcio e hai ancora da prendere. Mi piacerebbe che venissi da me all’Inter, vogliamo vincere la Champions. Che ne pensi?”.



LA RISPOSTA - Questa la risposta di Nedved: “José sapeva che ero terribilmente attratto dalla Champions perché non l’avevo mai vinta, ma il suo piano non funzionò. Non potevamo essere compatibili. Lo avrei raggiunto in qualsiasi altra squadra del mondo ma all’Inter no, non avrei potuto farlo”.