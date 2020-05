"Dicevano che avessi firmato con la Juventus da due anni, ma non è così". Non ha risparmiato le stoccate Marcelo, terzino sinistro del Real Madrid, raccontando della Juventus come sempre accostata all'idea di comprarlo in estate: "Dicevano che andassi lì da due anni e che non vivessi senza Ronaldo, in realtà non ho mai firmato per loro", ha spiegato Marcelo. Eppure, il brasiliano è sempre stato gradito alla Juve che più volte lo ha sondato in maniera concreta, al di là delle sue smentite per rimanere legato al Real Madrid.



C'è di più: prima del ritorno di Zinedine Zidane nel 2019 sulla panchina del Real Madrid, Marcelo ha pensato all'addio visti i rapporti non facili con Lopetegui e l'intenzione del club di acquistare un nuovo terzino sinistro. E in quel caso, il brasiliano aveva dato il via libera alla Juventus come potenziale destinazione, finché è tornato Zizou che ha blindato Marcelo. Oggi, convinto di rimanere a Madrid al centro del progetto. E con qualche stoccatina sull'affare con la Juve sempre pronta, nonostante il suo sì a un eventuale trasferimento fosse effettivamente possibile più di un anno fa.