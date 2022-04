Il vicepresidente della Juventusè intervenuto ai microfoni di Sky prima della partita di campionato tra i bianconeri e il Cagliari: "Dopo l’Inter serve una Juve stra-motivata, non possiamo essere contenti. Zero gol, zero punti, non c’è nessuna soddisfazione”.“Ora non ha senso parlare di futuro, nemmeno dei contratti. Dobbiamo rimanere concentrati sugli obiettivi, quello minimo è il quarto posto che non è stato ancora raggiunto. Sarà difficile e poi c’è la semifinale di Coppa Italia".“Non so quali complimenti ha sentito Allegri, nessuno li ha mai fatti. Credo che quello che conta sia la vittoria, soprattutto in Italia. Sono qui da 20 anni e lo so bene. La Juve è fatta con il Dna della vittoria, stiamo cercando di ottenere questo”.