Il vice presidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bayer Leverkusen: "Era già difficile la gara con la Spal perché avevamo il pensiero della Champions. Dobbiamo pensare ad una partita alla volta perché sennò si fanno solo casini e da anni credo che la Juve lo sta facendo bene. Sta dimostrando che ogni partita è concentrata".



Cosa significherebbe battere il Bayer?

"Sarebbe assolutamente positivo per il nostro girone. Saremo stati molto bravi in quel senso. Bisogna fare punti, siamo all'inizio ma, come ha detto il mister, dobbiamo scendere in campo pensando a divertirci, poi i punti arriveranno".



Come valuti le parole di Sarri che ha detto che ci sono dieci squadre al livello della Juve?

"Si vede che il mister ha fatto bene i conti. Dieci squadre in Europa molto forti le trovi, capisco il mister. Noi ci sentiamo di poter affrontare questa Champions, superare la fase a gironi e fare qualcosa più avanti".