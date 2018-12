Il vice presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato a Nyon a margine dei sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League.



SORTEGGIO SFORTUNATO - "A Madrid con mesi d'anticipo. Assolutamente, oggi è la dimostrazione che agli ottavi l'importante è arrivarci, non importa come se primi o secondi. E infatti oggi abbiamo preso la più forte. La finale è ancora lontana, serve anche un po' di fortuna dagli ottavi. E non la abbiamo avuta, ma abbiamo una squadra molto forte e vogliamo arrivare in fondo".



CR7 - "Ronaldo? E' l'uomo della Champions League, per gol e vittorie. Ma non ci affideremo solo a lui".



L'ATLETICO - "Sono molto difficili da affrontare. Sono equilibrati, giocano bassi in difesa e sanno però farti anche male in avanti con Griezmann. Prevedo una doppia sfida difficile"



MAROTTA - "Le parole su Marotta? Non è stata una battuta, ma un'affermazione. La Juve c'è stata prima di Marotta e ci sarà anche dopo, così come prima e dopo Nedved. Io credo che ci siano due tipi di dirigenti: quelli che andrebbero a lavorare ovunque e sono professionisti, e quelli che non lo farebbero mai".