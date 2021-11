Anche la Juve, come noto, è sbarcata su Amazon scrivendo il proprio capitolo della saga “All or nothing”. Oggi è stata presentata ufficialmente, con il vicepresidente bianconero Pavel Nedved che ha commentato così una volta ancora la scorsa stagione: “Non è semplice raccontare una stagione di calcio, diciamo che è sempre piena di emozioni. Rapporto tra dirigenza e calciatori, tra staff e allenatore, cosa deve fare la società ogni giorno. E il prodotto finale sono le partite, abbiamo avuto tantissime vittorie ma anche sconfitte, con allenatore esordiente, con Ronaldo in squadra. Abbiamo affrontato le problematiche di una stagione in cui comunque abbiamo vinto due trofei su quattro”.



Se il passato è passato, così Nedved guarda al futuro della Juve: “Il futuro è sempre quello, la Juve è nata per vincere, progetta il futuro con i giovani, sono loro il motore che ci farà vincere. Abbiamo vinto per tanti anni poi è arrivato il momento di ringiovanire la rosa, facendo mix di esperti come Buffon, Chiellini, Bonucci affiancandoli ai giovani. Cercavamo di costruire un presente e in futuro vogliamo proseguire a essere importanti in Italia e in Europa”.