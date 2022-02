Il vice-presidente della Juventus, Pavel Nedved, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida contro l'Atalanta. Tanti i temi trattati fra cui il mercato.



SFORZO MERCATO - "Diciamo che l'entusiasmo c'è perché si è fatto un mercato molto importante. Facciamo i complimenti a Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini"



SACRIFICIO - "Si percepisce una nuova voglia e più spirito di sacrificio. Siamo molto contenti di come sta andando e dobbiamo proseguire"



TRIDENTE E MORATA - "Si parla di meno, ma lui è il tassello più importante di quel trio. Sa molto bene attaccare lo spazio, e quello che si sacrifica di più. Se il mister li ha riproposti è perché ha apprezzato quello che hanno fatto nella partita che hanno giocato insieme".



DYBALA - "Noi dobbiamo affrontare più rinnovi in casa. Ce ne sono 4 o 5 in scadenza a giugno e sicuramente lavoreremo nelle prossime settimane per affrontare questo problema individuale. Sono professionisti e si vede che ci tengono".