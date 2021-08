Intervistato da Dazn nel prepartita della sfida di esordio della Serie A 2021/22 il vice-presidente dellaha presentato così la gara controGrande attenzione alla scelta di mandare in panchina Cristiano Ronaldo che ha chiesto di non giocare alimentando le voci di un addio"C'è voglia di ricominciare per riprendersi lo scudetto, assolutamente sì. Ci sono senzaioni bellissime, la preparazione è durata poco e non era semplice preparare questa stagione, ma c'è entusisamo e voglia"."Non bisogna cercare sensazioni dove non ce ne sono. È stata una scelta condivisa con il giocatore e con l'allenatore perché siamo all'inizio della stagione ed è normale che la condizione non sia al meglio. Non riguarda solo Cristiano, ma tutta la rosa. Il mister cerca di mettere in campo la miglior squadra per questa partita"."Se resta? Assolutamente sì"."Abbiamo fatto due bellissime operazioni con Cherubini e siamo contenti come siamo".