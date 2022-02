Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, è intervenuto a Dazn prima della sfida con l'Empoli: "Oggi è difficile parlare di calcio. Quello che sta accadendo in Ucraina è molto forte: io sono dell’Est, sento quello che sta accadendo. Nessuno merita la sofferenza, nessuno merita la guerra e nessuno la vuole. Il post di Szczesny? Ne abbiamo parlato tantissimo e condivido il pensiero di Wojciech, quando poi ti tocca anche personalmente... Capisco tante difficoltà, dover pensare al 100% al calcio in questo momento è molto difficile. Mi aspetto anche dalla mia nazionale, che potrebbe affrontare la Russia ai playoff Mondiali, faccia lo stesso di Polonia e Svezia, non so cosa stia aspettando: giustamente Polonia e Svezia hanno detto che non giocheranno in Russia, mi aspetto lo faccia anche la Repubblica Ceca".



KEAN - "Più libero di mente con l'arrivo di Vlahovic? Io credo che Kean stia bene, si allena perfettamente, sta facendo il professionista alla grande. Oggi c'è la sua occasione, pensiamo che mettendolo vicino a Vlahovic possano fare bene e dare fastidio ai difensori".