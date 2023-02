Problemi societari, plusvalenze, penalizzazioni e retrocessione. I termini più sentiti ed utilizzati nell’ultimo periodo in casa Juventus sono sicuramente questi. È inevitabile, per usare un eufemismo, concentrarsi su tutte le vicende extra campo che stanno coinvolgendo la società bianconera dalla dimissione del CDA di Agnelli ad oggi.. Una squadra che, da quel famoso -15, ha comunque inanellato una serie di risultati utili, riportandosi in zona Europa – 7° posto attuale e valido per la prossima Conference League – e centrando la qualificazione agli ottavi di Europa League, dopo aver sconfitto il Nantes per 3-0. In questo momento,– vicende giudiziarie a parte –, seconda punta tedesca – ma di origine turca – classe 2005 che sta facendo le fortune della formazione giovanile della Juventus.. Pallone ricevuto sul lato sinistro dell’area di rigore avversaria, ottima difesa dello stesso, 1-2 nello stretto, dribbling secco a saltare i due uomini della difesa dell’Atalanta e sinistro ad incrociare imparabile che finisce sotto al sette. Classe, tecnica, forza fisica, capacità di giocare nello stretto, potenza di tiro, tutte abilità che Yildiz ha già ben dimostrato di avere nel corso di tutta la stagione, debuttando anche – lo scorso 17 dicembre contro la Virtus Verona – in Serie C con la formazione Next Gen della Vecchia Signora. 29’ in cui non ha potuto incidere e lasciare il segno sul campo. Ma qualcuno ha già espresso la sua grande considerazione nei suoi confronti.- A seguito dei sorteggi degli ottavi di finale di Europa League – dove la Juve affronterà il Friburgo di Grifo –, DS della Primavera bianconera ha parlato così del talento strappato all’U19 del Bayern Monaco solo la scorsa estate: “Siamo molto contenti del lavoro, finalmente raccogliamo i frutti di un lavoro che è partita circa 10 anni fa.ma pronti in Under 23 ci sono altri ragazzi che meritano una chance in Prima Squadra”. Un investimento per il futuro. Chiaro e diretto. Per un giocatore che, già nello scorso mercato di gennaio, era stato fortemente cercato dal Benfica di Riger Schmidt. Una richiesta, quella dei lusitani, immediatamente spedita al mittente.– soffiato addirittura alla cantera del Barcellona –– il massimo consentito – da parte della Juve. A piccoli passi – come quelli che utilizza sul campo per saltare i suoi avversari –. In attesa del salto verso la Serie C. In attesa del salto verso i grandi – Miretti e Co docet -.