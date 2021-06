Un giovedì per impostare tutto il lavoro e riprendere confidenza con le strutture della Continassa. Poi però si bada al sodo. E in questa fase, badare al sodo, significa parlare di mercato., proprio nel giorno in cui Fabio Paratici salutava definitivamente il mondo Juve. Contatti quotidiani fin da quando è decollata la trattativa per il ritorno di Allegri, decisioni chiave già prese, dal rinnovo di Giorgioalla volontà di spalancare le porte d'uscita a Cristianoin attesa che Jorge Mendes sappia risolvere la questione (Psg e United le piste calde), arrivando all'intreccioDelicata la fase del mercato in uscita. E idee chiare per quel che riguarda gli obiettivi da raggiungere.. Guadagna posizioni nelle preferenze Dusan, ma la Fiorentina non ha intenzione di venderlo. Sempre calda la pista che conduce a Mauro. Mentre la conferma di Ronald Koeman avvicina al Barcellona l'olandese Memphis, anche se la Juve proverà a inserirsi fino all'ultimo. Poi il centrocampo, anche se: l'ideaè concreta e permetterebbe di sistemare la regia con un'opzione sicura e low cost (se il Barça conferma l'idea del prestito), in questo reparto Allegri vuole il grande colpo, vale a dire Paulo un giocatore di primo piano con quelle caratteristiche. A parte il discorso, aspettando che il Sassuolo abbassi le pretese. E in difesa servirà un erede di Merihper completare il reparto oltre a un terzino sinistro: particolarmente gradito ad Allegri è Nikola, ma la concorrenza è alta così come il prezzo imposto dalla Fiorentina.