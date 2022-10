Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Il 28 ottobre 2021ha lanciato il, la piattaforma che permette di oltrepassare la distinzione tra virtuale e reale. Di essa se ne è parlato tanto a distanza di un anno dalla nascita, come si è discusso a sua volta dei cambiamenti che può apportare sempre maggiormente alla nostra quotidianità;Facendo un piccolo passo indietro e tornando ai primi giorni di luglio di quest’anno,. Tre mesi dopo, è stato reso noto un altro grande cambiamento che sfida il confine tra realtà e mondo virtuale in ambito universitario; con l’aiuto di un avatar, raffigurato con jeans blu, maglietta bianca e cappello di laurea,. Tutto ciò è frutto di un’idea del portale, con l’intento di mettere in contatto giovani che navigano nella realtà virtuale con team di esperti sull’orientamento scolastico, permettendo quindi di avere un’idea ancora più chiara sulla propria scelta da compiere. “Dobbiamo beneficiare appieno di una tecnologia di cui le potenzialità didattiche non sono state ancora del tutto esplorate” ha dichiarato, fondatore del portale in questione.L’intento nobile di AteneiOnline si concentra prettamente all’interno della celebre piattaforma gaming di, una delle più celebri del settore sia in Italia che nel resto del mondo, ma che cambia i propri connotati per l’occasione divenendo luogo di incontro tra gli studenti neodiplomati e i professionisti stessi.. Questa iniziativa consiste nel connubio perfetto tra svago giovanile ed un’importante responsabilità come può essere scegliere la propria carriera, avviene in maniera del tutto gratuita ed evidenzia un rapporto sempre più forte tra università e Metaverso.