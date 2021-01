- centrocampista nella sua Ungheria tra la metà degli anni '70 e fine anni '80 - eprima di diventare responsabile del settore giovanile. Che negli anni ha visto crescere in casa il talento dei suoi tre figli, tra cui, il secondo a togliersi la soddisfazione di esordire in prima squadra dopo il fratello maggiore Palkò (in attesa del piccolo di famiglia, Bence, che milita nella formazione Under 15...) e volto nuovo della formazione allenata da Bruno Labbadia.- Tecnico arrivato lo scorso aprile e da subito prontissimo nel proiettare senza paura, sul palcoscenico della Bundesliga, il meglio dell'academy della Alte Dame (Vecchia Signora). Tra di loro c'è proprio il figlio d'arte Marton Dardai,che ha vissuto l'emozione del debutto nel finale del match del 7 novembre scorso contro l'Augsburg prima di ripetersi al cospetto del Bayer Leverkusen.(come papà) nelle giovanili. Nelle quali, grazie a una spiccata personalità, ha spesso indossato la fascia di capitano. "Marton ha un ottimo sinistro, una buona capacità di impostare il gioco; impara costantemente, è molto curioso e ora si è sviluppato di nuovo fisicamente", ha detto di lui Labbadia.- Che ha sottolineato l'importanza della famiglia, anche di mamma Monika - ex giocatrice di pallamano - nell'educazione e nella crescita di un ragazzo con un potenziale importante ma margini di crescita ancora inesplorati. E, da Rekik, passato all'Arsenal a Samardzic che, dopo i sondaggi di Juventus e Milan, ha optato per il "solito" Lipsia.che, soprattutto in un momento di grave contrazione economica, guarda con interesse ai prospetti più interessanti in giro per l'Europa.