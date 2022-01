Quella di San Siro contro il Milan non è UNA partita per Manuel Locatelli. È LA partita.Contro il Sassuolo prima, e proprio contro la Juventus poi. Entrambe in questo stadio, la Scala del Calcio. Sono passati ben cinque anni e tre mesi da allora. Nel mentre, il "passo indietro" al Sassuolo per farne due avanti:Di cui, nel frattempo, ha dichiarato di essere tifosissimo.Sì, quella di stasera non sarà certo una partita come tutte le altre per il 24enne lecchese, che lo scorso aprile in maglia neroverde ha espugnato il Meazza milanista (2-1 doppietta di Raspadori a ribaltare la rete iniziale di Calhanoglu)Anche perché, dicevamo, della squadra di Allegri Locatelli è un punto fermo. Un acquisto inseguito a lungo dalla dirigenza juventina, un colpo da 40 milioni di euro. Complici le difficoltà croniche di Arthur di prendersi stabilmente la regia, il centrocampista di riferimento nello scacchiere di Max è lui:Locatelli è il metronomo ideale per l'attuale allenatore bianconero. La sua cifra sintetica è la disciplina tecnico-tattica:Un giocatore ordinato e completo, espressione perfetta del mantra allegriano "il calcio è semplice".Giocando semplice, e magari segnando altri gol preziosi qua e là (come quello negli ultimi minuti del derby col Torino, o quello che ha dato il là alla rimonta sulla Roma) Locatelli spera di essere uno dei protagonisti del nuovo ciclo che la Juve è chiamata a ricreare. A partire dalla discesa in campo a San Siro fra tre ore:Non solo juventine, ma anche azzurre...Sì, perché non possiamo dimenticare che, giocatore dal ruolo simile, di due anni e mezzo più giovane, che si sta mettendo in gran mostra con Ibra e compagni. Milan-Juventus, ne siamo certi, avrà in Roberto Mancini uno spettatore decisamente interessato.