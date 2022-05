Questo pomeriggio l’opinionista di Raisport, in passato ex difensore della, durante un collegamento per Radio Bruno ha avuto modo di analizzare come arrivano i giallorossi e laalla delicata sfida di lunedi sera. Queste le sue parole:“Raggiungere un traguardo come quello della finale diè già qualcosa di molto importante per la squadra di Josè Mourinho. Col passare delle settimane lanegli ultimi mesi è diventata consapevole dei suoi mezzi: adesso è diventata una squadra tosta e fisica, proprio come richiesto al suo arrivo in estate dal tecnico portoghe. I giallorossi si difendono bene, riuscendo anche a colpire in ripartenza. È scontato che l’infortunio disia molto pesante. Ma la Roma resta comunque una squadra difficile per tutti da affrontare, Fiorentina compresa”.L’ex centrocampista della roma si è poi spostato sulla squadra di Vincenzo Italiano: “Sono dell’idea che laabbia buttato via il suo campionato, a metà stagioe poteva aspirare a qualcosa di davvero importante. Poi ha perso punti con squadre molto più in basso in classifica, come nei casi die con l’in casa. AÈ stato capace di avere la disponibilità totale da tutti i giocatori della sua rosa, che lo hanno seguito e adesso stanno lottando per qualcosa di importante”.