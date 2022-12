Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore, Sabino Nela, esprime la propria opinione in merito alla corsa scudetto, mettendo il Milan di Pioli davanti all’Inter di Inzaghi come possibile antagonista al Napoli.



“L’Inter ritrova Lukaku e non può che migliorare, però il limite dei nerazzurri è che per vincere devono sempre giocare bene. Per questo alla fine dico che il vero antagonista del Napoli può essere il Milan. Loro hanno imparato a vincere anche partite “sporche”. Può bastare una giocata di Giroud, Leao o Theo Hernandez per decidere le gare".