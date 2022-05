, quando la classifica alla 36esima giornata recitava: Sassuolo 31, Chievo 30, Bologna 29, Catania 26, Livorno 25. Allora, tutto si chiuse al penultimo turno con le retrocessioni di Livorno, Catania e Bologna.Nell'ultimo turno,Tv accesa e calcolatrice alla mano, iniziano i conti per la sopravvivenza, considerando l'eventualità di un arrivo a pari punti per le squadre coinvolte nella bagarre.Dunque, via ai conti.Impossibile evitare i conti per chi ragiona sulla salvezza. Per gli scontri diretti, la situazione è la seguente.Venezia-Genoa 1-1, Genoa-Venezia 0-0 (Genoa per ora avanti per miglior differenza reti generale)Venezia-Sampdoria 0-2, Sampdoria-Venezia 1-1 (Samp avanti per scontri diretti)Cagliari-Venezia 1-1, Venezia-Cagliari da giocareVenezia-Salernitana 1-2, Salernitana-Venezia 2-1 (Salernitana avanti per scontri diretti)Cagliari-Genoa 2-3, Genoa-Cagliari 1-0 (Genoa avanti per scontri diretti)Cagliari-Salernitana 1-1, Salernitana-Cagliari 1-1 (Cagliari avanti per miglior differenza reti generale)Sampdoria-Cagliari 1-2, Cagliari-Sampdoria 3-1 (Cagliari avanti per scontri diretti)Sampdoria-Salernitana 1-2, Salernitana-Sampdoria 0-2 (Sampdoria avanti per scontri diretti)Genoa-Sampdoria 1-3, Sampdoria-Genoa 1-0 (Sampdoria avanti per scontri diretti)Spezia-Venezia 1-0, Venezia-Spezia 1-2 (Spezia avanti per scontri diretti)Sampdoria-Spezia 2-1, Spezia-Sampdoria 1-0 [blucerchiati al momento avanti per miglior differenza reti generale)Cagliari-Spezia 2-2, Spezia-Cagliari 2-0 (Spezia avanti per scontri diretti)Spezia-Salernitana 2-1, Salernitana-Spezia 2-2 (Spezia avanti per scontri diretti)Spezia-Genoa 1-1, Genoa-Spezia 0-1 (Spezia avanti per scontri diretti)Questi gli impegni delle squadre in lotta negli ultimi due turni:Roma-VeneziaNapoli-GenoaCagliari-InterEmpoli-SalernitanaUdinese-SpeziaVenezia-CagliariGenoa-BolognaVenezia-CagliariSalernitana-UdineseSpezia-NapoliRagionamenti, ipotesi, possibilità. La lotta in fondo alla classifica è più serrata che mai.