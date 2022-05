, direttore sportivo della, parla a Dazn dopo il pareggio interno con il Cagliari: "Soddisfazione no ma siamo sopravvissuti. Per noi è già stato un privilegio giocarla sta partita. Dispiace perché avremmo potuto chiudere la vicenda, ora avremo una settimana piena e giocheremo a Empoli contro la squadra che gioca il miglior calcio in Italia. Abbiamo combattuto con grande applicazione, non è un problema. E' successo un altro piccolo incidente, siamo pronti a superarlo".- "E' cambiata perché è una buona squadra. Prima ha dovuto sopportare anche critiche ingenerose, era una squadra in costruzione e da assemblare. I calciatori hanno risposto alla grande, oggi non posso neanche lamentarmi di un gol preso nel recupero. E' un gol legittimo e regolare, ci dispiace ma siamo reduci da qualcosa di molto più grave di questo. Da una retrocessione conclamata. Lottare ancora oggi per la salvezza è un privilegio e ce la faremo. C'è una società determinata, ci sono io che non sono l'ultimo arrivato: ce la faremo con le nostre forze".- "Non me ne frega niente della gratificazione personale, voglio che la Salernitana si salvi. E' questo l'obiettivo della mia vita in questo momento".- "Abbiamo ragazzi eccezionali che lavorano in grande sintonia, sono riusciti a compiere un miracolo perché al di là dell'incidente di stasera considero tutto quello che ci sta succedendo un miracolo, senza fare vilipendio alla religione. Se non è un miracolo è un'impresa. Siamo molto orgogliosi, sappiamo che non è finita: abbiamo una settimana tipo, ci alleneremo e giocheremo contro il mio amico Andreazzoli che sarà un nemico molto aggressivo, perché vuol vincere come giusto che sia. L'Empoli gioca un grande calcio e per noi è un vantaggio, perché le assecondiamo e giochiamo bene anche noi".- "E' ancora lì, sarebbe arrivato all'8 con la vittoria".